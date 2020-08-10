哈萨克斯坦将通过在线形式庆祝阿拜日

哈通社/努尔苏丹/8月10日 – 今天是哈萨克斯坦首个阿拜日。为了纪念伟人阿拜，哈国全境将举办超过100多项纪念活动。

据悉，受新冠国际大流行疫病的影响，为遵守公共卫生检疫防疫制度，保障人民健康安全，今天的纪念活动均将通过网络在线方式组织举办。

8月10日，位于塞梅市的国家历史文化和文学纪念博物馆将举办文化节目《贤者阿拜》，节目将在Qazaqstan电视频道进行直播。

随后，还将举行阿拜诗歌朗诵大会。





今天天，博物馆还将组织举办主题为《阿拜与二十一世纪：与未来对话》大型国际研讨会，在线会议将汇集来众多著名学者、阿拜学研究人士，以及来自俄罗斯文学研究院和高等教育机构的院士等。

10日全天，网民可通过网络在线旅游方式，游览阿拜纪念馆、阿拜陵寝，并观看各类与阿拜有关的视频信息。

10日下午3时，将举办阿拜诗朗诵国际视频接力挑战活动，这项网络挑战活动将涵盖8种语言的阿拜作品朗诵，来自世界各地的学者、外语研究人员、作家、知识分子代表，哈萨克斯坦驻外使节以及阿拜学爱好者将参加这一活动。

预计今天各地将举办100场纪念阿拜诞辰175周年的活动，文化和体育部的Facebook和YouTube频道上将在线播放这些活动的情况。

【编译：木合塔尔·木拉提】