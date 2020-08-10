白俄罗斯总统大选结束投票 出口民调显示卢卡申科领先

哈通社/明斯克/8月10日 – 白俄罗斯总统选举投票于8月9日结束。

白俄罗斯中央选举委员会主席莉迪亚·叶尔莫申娜表示，最终的选举结果可能将会在周一（努尔苏丹时间5时许）公布。

根据塔斯社报道，白俄罗斯STV电视频道委托进行的出口民调显示，现任总统亚历山大·卢卡申科的得票率为71.4%，而反对党候选人斯维特拉娜·季哈诺夫斯卡娅的得票率为10.1%。

综合多家媒体的报道，周日晚间，在白俄罗斯部分城市，对选举初步结果不满的群众发起了集会示威活动。当晚该国主要媒体和政府机构的网站遭到了网络攻击，为2020年选举专门开设的门户网站也一度无法正常登陆。

白俄罗斯总统选举投票于当地时间9日8时正式开始，现任总统卢卡申科、全国研究和教育协会«说出真相»共同主席德米特里耶夫、个体企业家卡诺帕茨卡娅、待业人员季哈诺夫斯卡娅、«S58技术»股份有限公司经理切列琴等5人参加竞选。

数据显示，白俄罗斯约有684万选民，白中央选举委员会在全国各地和境外共设立5767个投票站。

白中央选举委员会预计最晚于19日公布总统选举的正式结果。

【编译：木合塔尔·木拉提】