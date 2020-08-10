参议院议长：阿拜的文化遗产是一个不可磨灭的贡献

哈通社/努尔苏丹/8月10日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫表示，阿拜的文化遗产是培养爱国、诚实、聪慧和文明有礼新一代人才教育的基础。

议长表示， 我向大家致以哈萨克斯坦首个阿拜日节日祝贺。这对哈萨克人来说是历史性的事件，是一个巨大的荣耀和培养民族价值观的新里程碑，是独立和主权的鲜明体现。伟大思想家诞辰175周年之际，这是一个很好的倡议。 在鼎新和提高思想品质方面，阿拜作品具有特殊地位。 因此，这不仅是对诗人的尊重，更是对哈萨克文学和文化、教育和科学，以及整个民族精神文明的尊重。

他认为，阿拜的文化遗产是培养爱国、诚实、聪慧和文明有礼新一代人才教育的基础。因此，应根据现代社会的要求，广泛传承伟大诗人的作品。

“在这方面，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫此前也发布了题为《阿拜与21世纪的哈萨克斯坦》署名文，提出了许多尖锐问题。此外，总统在《主权哈萨克斯坦》报发表的署名文中也指出，伟大思想家的部分思想也与现代主流思想相一致，并呼吁民众不断学习、注重教育和团结一心，听从阿拜之言。实际上，他的文化遗产是一个不可磨灭的贡献。 ” 他说。

他表示，设立阿拜日不是为了搞隆重的庆典活动，是为了提升思想和精神层次。从这个角度，便可知这个节日的意义和负担。

根据早前报道，8月5日，哈萨克斯坦政府总理马明签署法令，将8月10日正式命名为«阿拜日»。

【编译：阿依波塔】