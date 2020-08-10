哈萨克斯坦开始采用超声波技术生产口罩

哈通社/努尔苏丹/8月10日--哈萨克斯坦«Qamqor Tech»公司与位于努尔苏丹的以色列«Sonovia»公司开始联合生产可重复使用的抗病毒和抗菌口罩«SONOMASK»。

该口罩是在纳扎尔巴耶夫大学的科技园使用独特的超声波专利技术生产的。由世界各大研究中心的实验室研究证实，所生产的口罩可确保杀死99.99％的细菌和98.89％的病毒。

与此同时，该口罩也符合国际标准ASTMF2299/F2299M EN14683，ISO20743，ISO18184。

据制造商介绍，口罩的使用寿命为一年，即使经过100次清洗也不会失去其性能。在大流行期间，«Qamqor Tech»公司采用先进且独特的技术，决定参与抗击COVID-19的斗争，以挽救数百人的生命。

目前，以色列公司«Sonovia»覆盖了欧洲和美国市场，而抗病毒口罩«Sonomask»将由哈萨克斯坦«Qamqor Tech»公司在独联体和东南亚市场上推出。

该公司表示，迄今为止，投资额已超过1.4亿坚戈，并将在现代化和本地化生产的框架内继续增长。

此外，作为人道主义援助的一部分，以色列公司«Sonovia»向参与抗击COVID-19的前线医生捐赠了防护口罩。在努尔苏丹市卫生部负责人铁穆尔·穆拉托夫的参与下，抗病毒口罩已运送至国家科学心脏外科中心和努尔苏丹市第一医院。

值得一提的是，诸如《纽约时报》、《路透社》、《卫报》、《 I24新闻》、《 VogueBusiness》、《独立报》等刊物都提到了SONOMASK口罩的独特性。

您可以通过以下电话号码联系哈萨克斯坦«Qamqor Tech»公司：

8 7172 25 86 06

8 747 246 22 88

8 775 246 22 88

@qamqortech

【编译：阿拉依】