哈通社/努尔苏丹/8月10日--据energyprom.kz网站消息，在国际经济大环境总体衰退的背景下，农业机械打破了纪录：今年上半年我国拖拉机和联合收割机的产量增长了两倍，产值比去年同期增长了127％。

尽管受到隔离措施和其他«冠状病毒»限制以及全球经济危机的影响，今年上半年我国农业机械仍然出现爆炸式增长。因此，今年1月至6月，哈萨克斯坦汽车商业协会成员的本土公司共生产了2360台农业机械，总价值为338亿坚戈。年实际增长率达69.3%，产值增长2.3倍。

本土公司共生产了1100台拖拉机和收割机，几乎是去年同期的两倍。以货币计算，该指标为308亿坚戈，比去年同期增长127.3％。

其中，共生产了788台拖拉机，总价值为165亿坚戈。在库斯塔奈州生产了330台拖拉机，阿克莫拉州321台，东哈州137台。

联合收割机的产量从去年1月至6月的150台猛增到今年同期的310台，产值增长了143亿坚戈。

«KAIK»、«AgromashHolding KZ»和«KazRost Engineering Ltd»公司共生产了价值为30亿坚戈的1300辆拖车、附件和其他类似的农业设备，比去年同期增加了1.5倍，实际价值增加了2.2倍。

近年来，哈萨克斯坦农业机械行业不仅深化国产化，而且还积极拓展产品线。我国已经出现新的生产设施，例如«Kirovets»、«Lovol»和«Bühler»拖拉机，并计划生产«Claas»联合收割机（已签署了在北哈州开始生产的备忘录）。此外，扩大了«Essil»联合收割机的模型生产线，开始了«Torum»联合收割机的生产。

今年，该行业的制造商制定了雄心勃勃的计划：到2020年底将生产规模提高到813亿坚戈，其中774亿坚戈将直接生产拖拉机和联合收割机。与2019年的指标相比，拖拉机和联合收割机的产值年增长率将达到近140％，产量增长将达到2.7倍。

【编译：阿拉依】