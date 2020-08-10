江布尔州疫情形势稳定 医院正恢复日常工作状态

哈通社/塔拉兹/8月10日 – 随着最后江布尔州新冠确诊患者大部分康复出院，该州传染病专科医院开始恢复正常接诊模式下的工作状态。

据江布尔州政府消息，江布尔州为救治新冠病人而临时设立的多个新冠专科病房正在陆续关闭当中。

消息称，在全州范围内实施的强化隔离限行措施有效的缓解了当地的疫情形势。截至8月10日，该州COVID-19累计确诊人数为3889人，其中有症状患者1693人（43.5%），无症状患者2196人（56.5%）。确诊患者中有3091人已经康复出院。至今共进行了96260例PCR检测。

当前该州病床使用率为24.1%，其中因COVID-19住院，接受专科病房治疗的患者总数为162人，接受普通病房治疗的患者有270人。另有1486人居家接受隔离诊疗。

值得一提的是，随着最后一名患者出院，8月7日，江布尔州一座300个床位的临时医院被正式关闭。这座临时医院于6月底设立，从6月27日至8月7日，共诊治患者788人。

与此同时，在今年3月5日至6月18日期间，在江布尔州专业康复中心基础上建立了拥有150张床位的临时医院，也在8月8日正式关闭，该病院6月19日首次接诊新冠病患，至关闭为止共诊治412名患者。

此外，江布尔州还有两座临时医院正在计划关闭当中。其中，位于州立结核病医院附属的临时医院拥有250个床位，目前尚有30名患者正在接受治疗，患者病情均已好转，不久即可出院。

州政府同时强调指出，尽管该地区冠状病毒感染的传播形势已经明显稳定，但遵守隔离制度，保持社交距离，确保个人卫生和消毒安全措施仍然非常重要。

【编译：木合塔尔·木拉提】