哈萨克斯坦举行参议院议员选举

哈通社/努尔苏丹/8月12日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员选举将于今日（12日）举行，全国17个地区将各选出一名参议员。

根据各地选举委员会提供的信息，有总计46名候选人将参加最终的选举。

其中，东哈州4名候选人，阿克莫拉州、阿特劳州、西哈州、卡拉干达州、库斯塔奈州、克孜勒奥尔达州、巴甫洛达尔州、努尔苏丹市、阿拉木图市、奇姆肯特市各3名候选人，其他地区各2名候选人参选。

全国各地方议会（玛斯利哈特）将有总计3069名地方议员作为投票人参与投票。投票人数量最多的是阿拉木图州（317人）和东哈州（301人），数量最少的是努尔苏丹市（21人）、奇姆肯特市（26人）和阿拉木图市（32人）。

中央选举委员会和地区投票站点方面为此次选举的顺利举办开展了一系列保障工作。特别是在大流行疫情背景下，将着重注意对投票活动开展期间卫生检疫制度的执行。

受新冠大流行的影响，此次参议院选举中，外国观察团数量将比往年少很多。不过根据中选委的消息，突厥语国家合作委员会派出了5名观察员对选举进行监督。

此外，哈萨克斯坦外交部认可的143家媒体代表，将拥有与国际观察团成员同等的监督观察资格。

根据《哈萨克斯坦共和国宪法》规定，参议院议员任期为6年。凡具有5年以上哈国籍、年满30岁、具有高等文化程度、工龄不少于5年，且在有关州、共和国直辖市或首都常住不少于3年的哈萨克斯坦公民可当选参议院议员。此外，参议院议员每3年改选一半。

参议院议员代表根据间接选举权的原则，由有关地区代表机关联席会议通过不计名投票方式产生。

【编译：木合塔尔·木拉提】