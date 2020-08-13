新冠导致日军在华遗留化武处理工作陷入停滞

哈通社/东京/8月13日 -- 据共同社报道，受新冠疫情蔓延影响，处理日军遗弃在中国各地化学武器的日本政府项目陷入停滞。这是由于日中之间的人员往来大幅受限，接受委托的民间企业无法进入当地。2022年结束项目的目标也有可能无法实现。

关于在华遗留化学武器的处理，1997年生效的《禁止化学武器公约》规定日本有义务进行销毁处理。日方计划在据称掩埋最多化武的吉林省敦化市哈尔巴岭引进大型设施加快处理速度，在2020至2022年度销毁11万多枚炮弹。2020年度预算的项目费比2019年度增加约200亿日元，约为540亿日元（约合人民币35亿元）。

但由于此前中国武汉市新冠疫情流行，该项目处于中止状态。派往中国的民间企业人士在今年1月撤回日本。

目前，日中双方的负责人通过视频会议正在协商项目重启时间和防疫体制。据悉如果日本人入境中国，作为防疫对策将被要求隔离一段时间。日方认为如果情况没有变化则很难重启项目。

日本政府考虑放宽商务目的的往来，但日本的感染人数不断增加。负责人表示：«如果重启来往没有眉目，或许需要全面调整计划。»