哈萨克斯坦首席卫生医师宣布入境哈萨克斯坦条件

哈通社/努尔苏丹/8月14日--哈萨克斯坦首席国家卫生医师阿伊詹·叶西玛汗别托娃宣布旅客入境哈国条件。

国家首席卫生医师在线上新闻发布会上说：«首先要看旅客所在国家的流行病形势是否比我们的情况好。哈萨克斯坦国家公共卫生中心负责监测我国每日流行病学形势，以及监测与我国直接通航国家的流行病学情况。如果这些国家不仅只通过发病率，而且还有许多其他指标可以来监测流行病学形势，并且各指标显示该国流行病学形势优于我国，那么来自这些国家/地区的旅客就可以不受任何限制地入境哈国。

第二种情况：如果该国家的流行病学特征与我们国家的水平相吻合，也就是说，它与我国流行病学特征的发病率或其他指标相对应，那么对于入境旅客来说，必须持有PCR检测结果呈阴性的证明。

PCR检测证明的有效期不得超过5天。如果没有证明，则要将该旅客的个人数据输入移动应用程序，并让该旅客收据上签名，表明他承诺在两天内进行PCR测试，或者在家中隔离14天。

第三种情况是流行病形势比我们糟糕的国家。那么，将禁止与这些国家之间的客运航空。»

国家首席卫生医师总结说，这完全取决于旅客来自哪个国家，无论他们是哈萨克斯坦公民还是外国公民。

根据早前报道，自8月17日起，哈萨克斯坦允许恢复飞往阿拉伯联合酋长国、白俄罗斯、德国、荷兰、埃及、乌克兰和俄罗斯联邦的客运航班。

【编译：阿拉依】