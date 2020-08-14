哈萨克斯坦疫情形势正在改善

哈通社/努尔苏丹/8月14日 —— 哈萨克斯坦克服了今年7月新冠肺炎暴发造成的严峻形势。7月高峰期，医院人满为患，救护车的电话被市民打爆了，人满为患的医院也使人们不安。但是，采取协调一致的行动使我们能够克服疫情危机并控制住卫生保健状况。

到目前为止，哈萨克斯坦已经登记了101848例新冠病毒感染病例（8月14日），其中约77.2％的病例已经康复。医院的工作量下降到36％，发病率每天的增加不超过1.2％。

根据世界卫生组织的建议，自8月1日起，哈萨克斯坦一直在公布合并新冠病毒感染者和新冠状病毒引起的肺炎患者的合并统计数据。卫生部开发了新的编码算法，调节了信息系统，最重要的是，训练有素的医护人员识别了冠状病毒性肺炎的症状，花了大约两周的时间将统计数据进行合并。如此繁琐的过程归因于确定疾病的异常复杂性。通常，冠状病毒性肺炎患者的核酸检测结果为阴性，这意味着进一步诊断变得更加困难。尤其是，得益于新的计数系统，消除了所有可能作为误导民众的借口的错误信息和毫无根据的陈述。卫生部正全面公布关于新冠肺炎有关信息，以便为民众提供及时高效的护理，并避免非传统的自我药物治疗方法的传播。

超过进度表工作就是本国当前局势的特征。卫生部正在与其他多个部门密切协作，为确保流行病学稳定而进行艰苦的工作。考虑到秋冬季期间急性呼吸道病毒感染和流感疾病的逐年增加，哈萨克斯坦卫生部正在为这种情况做大量准备。在这方面，计划接种流感疫苗。本国的所有资源都专用于为秋季做准备。可用的病床和储备的病床配备了一切必要的用品，并已准备就绪，可以接待患者。补充库存以进行核酸检测测试。正在购买药品以在零售部门和仓库中进行库存。人们非常重视在全国各地为医疗机构提供个人防护设备。卫生部还修订了一些机制，为有需要的公民提供优质和及时的医疗服务。为了给人群提供全面的医疗服务，正在为冠状病毒样肺炎患者准备COVID-19治疗方案，以便随后转移到医疗机构。此外，药物清单已扩展到五个名称，建议在此类肺炎和冠状病毒的早期治疗期间使用。全国几乎所有地区都在以增强的能力购买呼吸机和氧气浓缩剂。

为了稳定并准备迎接下一波COVID-19，卫生部已将病床容量从30 400增加到49 700。为了在门诊水平上在家中提供及时的医疗服务，已经在初级卫生保健部门创建了2 962个流动小组。计划将流动小组的数量增加到3 500个。此外，呼叫中心的数量增加了16％，以便及时提供建议并在诊所接听电话。

根据最新数据，与传染病有关的医院和临时医院约有1958台呼吸机。计划另外购买约4 183台设备，并将大约21 000个床连接到氧气，将6 237个点连接到氧气精矿。目前，这些实验室每天能够进行32 000次核酸检测测试；到9月初，研究能力将提高到每天64 000次。

足以在诊所和家中提供有效医疗服务的药品采购也受到控制。政府已指示«SK-Pharmacia»有限责任公司购买为期两个月的药品。这考虑了需要通过零售向民众提供药物以进行家庭治疗的需求。

为了及时在该地区提供医疗服务，卫生部还考虑了必要的医疗服务水平。为了在农村提供门诊服务，已经创建了1 493个移动团队，并且已经开始运营，这些团队基本上覆盖了总需求的94％。641辆救护车被用于提供医疗服务。根据政府的命令，地方政府部门和卫生与工业部必须在8月底之前为该地区提供必要数量的通风机。

在为各地区提供有效医疗服务的框架内，许多部委也收到了重要指示。工业部、卫生部和财政部应紧急解决为地区配备移动诊断设备的问题，并将国产的数字X射线机移交给地区医院。像以前一样，地方政府办公室和卫生部负责将氧气浓缩器和医用气体及时运送到全国各地。

政府采取的举措还包括一些重要措施，旨在迅速对该地区作出反应。例如，已指示卫生部和地方政府办公室在兽医实验室的基础上组织该地区的核酸检测检测工作，并因此为新设立的点配备工作所需的人员。反过来，已指示地方政府办公室负责组织高效的后勤工作，以便将测试交付给该地区的新实验室。

迄今为止，许多地区的局势已经稳定。在西哈萨克斯坦，阿拉木图，图尔克斯坦州，科斯塔奈州，阿克莫拉州和曼吉斯套州出现了流行病学状况的最佳指标。哈萨克斯坦首都正在出现同样令人鼓舞的局势-努尔苏丹已恢复了约73％。在首都，有关COVID-19的救护车呼叫数量已减少了10倍。如果以前由于冠状病毒每天大约有500个电话，那么今天大约有50个电话。目前的卫生保健的主要任务是保持当前趋势，因为由于采取了检疫措施，传染性的高峰已经过去。此外，当前的疫情形势同春季形式相比根本不同。考虑到其他国家的经验，哈萨克斯坦政府对限制期间的居民实行了一些豁免，包括允许进入小团体，在户外锻炼以及参观在外面经营的咖啡馆和餐馆。

政府一再指出，不仅需要继续加强工作以治疗受感染的公民，而且还需要在公民中开展宣传运动，以遵守卫生标准和建立检疫要求。根据哈萨克斯坦总理阿斯卡·马明的警告，世界上令人震惊的疫情形势仍然持续，大约126个国家登记了COVID-19感染的激增。根据当前的全球流行病学状况，并考虑到即将到来的秋冬季节，哈萨克斯坦正在采取一切可能的措施，为潜在的新一轮疾病浪潮做准备，并正在准备一套预防措施。尽管卫生部已经制定了分阶段取消检疫措施的计划，但政府还指出，如果流行病情况恶化的迹象，可以采取其他限制性措施。

除上述措施外，卫生部还积极致力于生产针对COVID-19的哈萨克斯坦疫苗。全世界都在努力开发一种疫苗，哈萨克斯坦的科学家也在跟上国际同仁的步伐。在此阶段，哈萨克疫苗已成功通过了小鼠，猪和猕猴的临床前试验。此外，来自生物安全研究所的许多研究人员已自愿对自己的疫苗进行测试。迄今为止，已有五名自愿者给自己注射了疫苗，没有任何令人震惊的症状，例如过敏，发烧或总体健康状况恶化。临床前试验将于8月20日结束，之后将获得的数据交给卫生部。

卫生部已经选择了44名先前未感染过COVID-19且因此不具有抗体的志愿者。 9月，在卫生部的许可下，人体临床试验的第一阶段将启动。试验的第二阶段将涉及在更多的人身上测试疫苗。在今年10月至12月之间，约有200人自愿对疫苗进行了重新测试。这些研究计划在阿拉木图诊所进行。为公民接种疫苗以抵抗COVID-19的威胁的下一步将是在扎比贝利地区的生物安全研究所建立一家生产免疫生物药物的制造工厂。多亏有了这家工厂，每年国内市场上才会出现多达6000万剂疫苗。

同时，哈萨克斯坦不仅仅依靠自己生产疫苗。根据部门间委员会的会议，卫生部和外交积极参与订立购买COVID-19疫苗的初步合同。目前，各部门正在建立要接种疫苗的人群，计算可能的财务成本，并计算哈萨克斯坦参与COVAX设施计划的可能性。参与该计划将提供机会获得COVID-19的一系列潜在疫苗。

综上所述，可以肯定地说哈萨克斯坦的流行病形势已经稳定。严峻时期已经过去，现在哈萨克斯坦领导层的目标是巩固已取得的地位并进一步加强医疗保健系统。





来源：哈萨克斯坦驻中国大使馆