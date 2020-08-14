研究：全球新冠后遗症相继涌现

哈通社/努尔苏丹/8月14日 —— 据共同社消息，感染新型冠状病毒、出院后仍持续留有呼吸系统疾病等“后遗症”的报告在全球相继涌现。有调查显示，除疲劳感和呼吸不畅外，还有人持续数周关节疼痛，约1成感染者的症状长期化。不少人在转为阴性后长时间无法返岗，日本厚生劳动省本月起全面启动相关研究。

“毋庸置疑的是，相当一部分患者数周内出现影响生活的感染后综合征。”美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇曾在7月上旬的记者会上指出，症状会长期化和加重。

出现较多的症状包括疲劳感、呼吸不畅、关节疼痛、胸口疼痛、咳嗽以及嗅觉失灵，此外也接到注意力和记忆力下降等报告。频率、持续时间等不明之处还有很多。

英国伦敦大学国王学院等利用通信APP对约400万人展开调查的结果显示，许多感染者出现症状后在2周内恢复，但大约10人中有1人症状持续3周以上。据称存在轻症患者各种症状持续时间更长的倾向。

本人也曾感染的英国卫生大臣汉考克7月宣布将对住院的1万名感染者实施病毒对健康长期影响相关大规模调查。该国与意大利已面向受后遗症折磨的患者开设康复设施，并进行完善。

据日本医疗相关人士透露，日本国内也接到睡眠障碍、轻度头痛、持续发热等报告，甚至有患者留有肾衰竭的严重症状。厚劳省也以2000名康复者为对象开展情况调查并寻求解决方法，该研究将持续至明年3月。

出现后遗症的比例可能更高。《美国医学会杂志》（JAMA）网络版一篇意大利的论文指出，设有面向出院者门诊的1家设施共接诊了19岁至84岁的143人，其中87%在出现症状平均2个月后仍感到某些身体不适。