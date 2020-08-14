研究发现马抗体抗病毒威力大

哈通社/努尔苏丹/8月14日 —— 据联合早报网消息，巴西科学家13日在国家医学科学院宣布一项新发现，在马体内注入引发人类细胞感染冠状病毒的棘蛋白，可以产生对抗疾病20至50倍威力更强大的中和抗体。

里约热内卢联邦大学研究员暨里约研究支援机构主席席尔瓦和巴西生命研究所所长斯托莱特，已提交这项技术的专利申请。

里约联邦大学的研究人员说，下一步将是获得巴西国家卫生监测局批准临床研究和人体试验，以确定对冠病使用血清治疗法的安全性。

席尔瓦指出，在马体内产生50倍威力的抗体只是保守数字，研究人员在实验中甚至发现威力高达100倍的抗体，五匹接受实验的马中，有四匹的抗体反应都高于50倍。

据研究报告，冠状病毒的棘蛋白进入人体细胞后会引发感染，里约联大工程研究所制造出一种与新冠肺炎病毒SARS COV-2等值的蛋白质参与研究，巴西生命研究所的专家指在马体内注入蛋白质，产生免疫反应，但此举并没有让动物受病毒感染。

研究人员在马体内注射六剂蛋白质，每周监测抗体的产生情况，然后提取马的血液净化到只分离抗体，成为对人类进行血清治疗法的成品。

席尔瓦指出，这种血清治疗法已用于疯狗症、破伤风，和被蜜蜂、蛇等叮咬疾病几十年，现在需要确定在感染新冠肺炎的哪个阶段，是在人体注入中和抗体的最佳时机；席尔瓦相信，这对重症和住院病人可能发挥较大的疗效。而使用马的优势在于，以疯狗症为例，单单一匹马就可以产生600剂免疫球蛋白，可用于治疗。