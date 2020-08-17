意大利将实行新的限制措施

哈通社/罗马/8月17日--据欧洲新闻台消息，自5月底以来，意大利冠状病毒感染病例日增增幅达到最大，因此，意大利政府决定实行新的限制措施。

上周末，意大利人迎来全国性的假期——八月节（Ferragosto），这也是意大利最盛大的传统节日之一。当地人一般在海上狂欢庆祝，但由于亚得里亚海沿岸度假胜地耶索洛的冠状病毒疫情日益恶化，警方目前正在检查当地居民遵守社交距离的情况。

意大利许多城市正在采取额外的限制措施来控制冠状病毒感染的传播。卡拉布里亚将关闭所有室内和室外的舞厅和夜店至9月7日。安齐奥将禁止居民在晚上进入海滩。在圣费利切-奇尔切奥和阿马尔菲的街道上，所有人将必须戴口罩。

在许多意大利游客在外国旅游感染冠状病毒并将病毒带回国的情况下，意大利各大城市政府决定对从克罗地亚、希腊、西班牙和马耳他返回的所有意大利公民进行强制性的Covid-19检测。

此外，由于感染冠状病毒的年轻人不断增加，意大利政府已决定从8月17日起关闭该国的所有舞厅和夜店。据意大利卫生部发言人称，这项限制性措施将持续到至少9月7日，并将适用于所有室内和室外的舞厅和夜店。

据官方数据显示，自大流行开始以来，意大利已累计确诊25.4万例冠状病毒感染病例。8月17日，意大利卫生部发言人宣布，过去24小时内，意大利新增确诊感染冠状病毒479人，8月16日，这一数字为629人。自2020年2月以来，有3.54万人因感染冠状病毒而死亡。

【编译：阿拉依】