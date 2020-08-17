太平洋地区举行抗疫在线音乐会 呼吁团结

哈通社/努尔苏丹/8月17日 -- 联合国在太平洋地区的办事机构8月15日举办了一场名为«团结太平洋：共同挽救生命»的在线音乐会。

据联合国新闻报道，这场在线音乐会由来自萨摩亚的笑星、塔拉阿姨（Aunty Tala）的扮演着托菲加·费普利阿（Tofiga Fepulea’i）主持。来自所罗门群岛、澳大利亚、基里巴斯、巴布亚新几内亚、帕劳、汤加、斐济、萨摩亚、瓦努阿图、新西兰和图瓦卢等国家的音乐家联袂演出。联合国和平使者马友友也进行了表演。

诸多国家和国际领导人以及知名人士参与了这次音乐会活动，包括联合国常务副秘书长阿米娜·穆罕默德、英国威尔士亲王查尔斯王子、斐济国家英式橄榄球球队、奥斯卡奖得主兼可持续发展目标倡导者福里斯特·惠特克、新西兰总理阿德恩、斐济总理姆拜尼马拉马、图瓦卢总理纳塔诺、汤加皇家公主萨洛特、世界卫生组织总干事谭德塞以及帕劳总统雷门格索等。

各国领导人在活动中共同呼吁，希望全球各国为抗击2019冠状病毒病而团结一致，限制病毒传播，并减轻疾病大流行的破坏性社会和经济影响。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



