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    22:48, 17 八月份 2020 | GMT +6

    菲律宾发现新冠病毒突变株

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    哈通社/努尔苏丹/8月17日 —— 据中新网报道，菲律宾《星报》报道称，该国研究人员发现了新型冠状病毒的突变株，此前有研究认为，该变异后的毒株比原来的更具有传染性。

    3月菲律宾暴发疫情时，菲律宾基因组中心收集的阳性样本中出现了最初的D614基因型毒株。但在一项新的研究中，基因组研究人员同时检测到了D614和G614。G614型的新冠病毒此前已经在全球一些地区广泛传播。

    据报道，菲律宾基因组中心表示，6月份，他们从奎松市检测结果呈阳性的小部分样本中，同时发现了G614突变株和原始的D614基因型突变株。

    但菲律宾基因组中心也表示，“这项发现证实菲律宾存在G614突变株，但考虑到我们的检测样本都是来自奎松市，这一发现或许不能代表菲律宾全国的整体情况。”

    此前一份国外的研究报告显示，专家发现，被G614突变株感染的患者，他们的病毒载量水平比被D614突变株感染的患者更高。不过，G614在致命性和提升病情的严重程度方面似乎并无显著不同。

    而菲律宾基因组中心认为，目前没有确凿证据表明，G614突变株的携带者比D614携带者更容易传播病毒。而且，这种突变似乎也没有对临床结果产生实质性的影响。

    另外，卫生部授权菲律宾基因组中心继续研究并收集更多关于病毒的信息。

    标签:
    科学 科研 黄金储备 新型冠状病毒
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