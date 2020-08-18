哈通社/阿拉木图/8月18日--阿拉木图工业区的管理层介绍了实施新项目和创建小型工业园区的计划。

阿拉木图工业区有限责任公司总监别热克博勒·曼迪巴耶夫在新闻发布会上说：“在2021年及未来几年中，计划启动38个项目，总价值为1600亿坚戈，并创造5500个工作岗位。”

与此同时，到2020年底，阿拉木图工业区将启动四个小型工业园区。目前，开发商（“KazStroyTrade”有限责任公司、“D＆J工业与物流”有限责任公司、“Ala房地产”有限责任公司、“ADS工业”有限责任公司）已经开始了小型工业园区的建设和安装工程。

生产设施的总面积将达到3.6万平方米。生产设施将用于建筑、家具、轻工和食品工业。计划创造超过1100个工作岗位。

小型工业园区的开发项目是根据中小型企业发展计划《2025年阿拉木图商业活动》进行的，在该计划的框架内，生产设施将建在投资者或业主的生产基地。生产设施将以优惠条件提供给中小企业：无论贬值风险如何，以固定租金计5-7年。房屋租金为1000-1200坚戈/平方米。购买生产设施的成本最高为14.5万坚戈/平方米。已有超过70家公司表示有兴趣入驻阿拉木图工业园区。

实施工业园区项目的优势在于：在城市中引进闲置的生产设施；在低商业活动地区协助创建和发展业务（新的工作岗位、税收）；2-7％的优惠融资率。

【编译：阿拉依】