世卫组织负责人提出分两个阶段交付全球疫苗的计划

哈通社/日内瓦/8月19日--据联合国新闻中心消息，世卫组织总干事谭德塞博士呼吁各国不要重复过去的错误，也不要在研发和生产COVID-19疫苗时采用孤立主义的方法。他提出了一项分两个阶段交付全球疫苗的计划。

在日内瓦举行的新闻发布会上，世卫组织负责人回顾了随着COVID-19大流行病的蔓延，世界各国必须克服的困难。关闭个人防护设备最大生产国的国家边境，取消航空和陆地运输，许多国家/地区实行出口禁令，甚至征收重要用品，所有这些使许多国家在冠状病毒爆发的关键时刻没有足够的资金应对。

由于世卫组织采取了措施，与主要公司和集团每周举行会议，扩大了供应和生产。世卫组织专家与世界粮食计划署的同事合作，已启动了九个配送中心，负责货物的交付、储存和进一步运输。通过这种方式，在世界范围内建立不间断的医疗用品供应，包括用于抗击COVID-19的防护设备。联合国儿童基金会以及包括比尔及梅琳达·盖茨基金会在内的私营组织为世卫组织提供了援助。

今年1月底启动的伙伴关系平台旨在帮助各国克服财政问题，以及缺乏有经验的医务人员和缺乏基本必需品等问题。

世卫组织总干事说：«尽管各国领导人首先想保护自己的公民，但应对这种流行病必须采取集体行动。这与慈善无关。 我们从痛苦的经验中学到，制止大流行和恢复经济发展的最快途径是尽快保护高风险群体，而不是单个国家的全部人口。»

谭德塞博士强调，通过共同努力，我们可以为所有在前线工作的人提供防护设备。他还呼吁各国不要重蹈覆辙，并警告«疫苗的民族主义»现象。

世卫组织正在与各国政府和私营部门合作，以促进疫苗的研究与开发。一旦可获得有效的COVID-19疫苗，世卫组织战略咨询小组将就其使用提出建议。

据谭德塞博士介绍，根据公平和公正原则分配疫苗的计划包括两个阶段。在第一阶段，为了降低病毒传播的总体风险，疫苗将以相等的比例同时分配给参加全球发展机制的所有国家。

第二阶段将考虑到威胁和脆弱性的规模。首先保障医护人员和社会工作者，以及老年人和患有慢性疾病的人群。

世卫组织总干事警告说：«如果我们不能立即保护处于危险之中的人，我们将无法即时稳定卫生系统并恢复全球经济。»他回顾了当今世界的相互联系，并举了一个小而雄辩的例子«很可能在某个国家开发的疫苗必须存放在另一个国家生产的试管中，而且这些试管的原材料可能只有在第三国才能找到。»

据他介绍，当出现一个可靠的疫苗时，将迫切需要生产数十亿的剂量，这将需要成千上万的试管，还需要尽快将其运送到供不应求的地方。世卫组织负责人强调，随着新药和疫苗的不断开发，各国必须表现出团结精神，在全球范围内制定最高级别的疫苗接种和治疗计划。

【编译：阿拉依】