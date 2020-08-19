卫生部长谈为应对可能的第二波新冠疫情所做的准备

哈通社/努尔苏丹/8月19日 – 至2020年10月底，哈萨克斯坦全国各县级医院将100%实现数字化X光机的配置配置。

哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔19日通过其Facebook表示，新冠病毒全球大流行仍然没有结束。

他指出，哈萨克斯坦需要做好充分的准备，应对预计将在10月到来的急性呼吸道感染和感冒流感等的多发期。

卫生部目前正在积极的与各地行政职能机构合作，开展相关的防范和准备工作，以迎接秋冬季节可能出现的第二波疫情冲击。

据其透露，截止目前已向全国各药房发放必须药品达1000万件。在统一的药品配送体系协助下，已经准备了至少可用1个月的药物储备，并且将在9月30日前在增加总价值相当于240亿坚戈的可使用2个月的药物储备。

部长表示，以在SK药业的药品储备的基础上成立了全国稳定基金，并计划在国内11个地区建立区域性稳定基金。

根据计划，将继续追加采购2578台呼吸机，用于满足全国各地区医院的全面配置需求。其中1500台将由国内企业负责生产，1078台则通过地方财政、资助方及世界银行资金进行采购。将为23890个床位提供制氧机（其中13153个床位配备氧浓缩器）。

他强调指出，在2020年10月底之前，将确保全国县级医院100%配备数字化X光设备。

目前我国正在多个地区建设总计13个模块化传染病医院，总计将提供2700多个床位用于收治病患。

【编译：木合塔尔·木拉提】