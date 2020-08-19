哈萨克斯坦将通过制药业发展计划

哈通社/卡拉干达/8月19日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明19日在卡拉干达州进行工作访问期间主持召开了关于哈萨克斯坦制药业发展工作会议。

哈萨克斯坦工业和基础设施部部长阿塔姆库洛夫、卫生部副部长皮尤拉别科娃、SK制药公司董事会主席叶斯卡里耶夫、“Chempharm”股份有限公司董事伊塞诺娃、“Super-pharm”有限责任公司总管凯莫勒达耶夫、医疗器械制造商协会主席穆哈梅詹诺娃汇报了哈萨克斯坦制药业的发展现状和前景。

在新型冠状病毒大流行的背景下，根据今年前7个月的结果显示，我国制药公司的产量增长了23.2％，达到702亿坚戈。在工业化路线图的框架内，共有41个项目投入运营，投资额为629亿坚戈，创造了5000个工作岗位。哈萨克斯坦制药业的增长主要位于阿拉木图市、奇姆肯特市、阿拉木图州和卡拉干达州。

政府总理在会议上说：“哈萨克斯坦的制药业具有巨大的发展潜力。当前的主要任务是在国内生产药品和医疗器械方面取得突破，确保其充足的库存并扩大产品范围。全国人民应免费获得高品质的医疗产品。”

为了进一步发展国内制药业，政府总理指示工基发展部考虑工商界的意见，制定并提交一份医药行业发展计划草案。

总理强调，应在国内药品市场上制定最佳价格，以确保人民可及时购买到药物，保障药品质量，并为企业创造合理的利润。与此同时，他指示制定医用口罩和其他个人防护设备的生产标准。指示卫生部与SK制药公司联合审查规划医疗机构药品供应情况的机制，优化药品注册要求，并引入预测国内制造商采购量的系统。

政府总理强调必须确保加快国内药品进入国外市场的速度，最大程度地减少新药注册的障碍。

【编译：阿拉依】