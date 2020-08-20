北哈州女子监狱服刑人员出版个人诗集《错误的代价》

哈通社/彼得罗巴甫尔/8月20日 – 正在北哈州ЕС- 164/6监狱服刑的塔蒂亚娜·麦康比诺娃于日前正式出版了个人作品集——《错误的代价》。

根据北哈州监狱系统管理部门提供的信息，塔蒂亚娜·麦康比诺娃此前因贩毒藏毒被判处10年有期徒刑。

«我的父母都是体面人，我一直将他们视为榜样。由于自己的错误，我辜负了他们对我的期待，这让我很是羞愧。我的母亲和21岁的儿子，正在急切的期待着我重获自由。»在接受采访时，塔蒂亚娜如此说道。

塔蒂亚娜在大学接受了摄影专业的学习，不过毕业后没有从事本专业的工作，而是选择了创业，开了一家小型美发店。

2014年她认识了一个改变她一生的男性，并因此走上了错误的道路。不久后，警方在一次行动中从她的住所中查获了一批毒品，她也因贩毒和藏毒嫌疑被检察机关提起公诉。最终，她被判刑10年。

从2016年开始至今，塔蒂亚娜一直在ЕС- 164/6监狱服刑。服刑期间，她积极的参与各类活动，希望能够弥补自己错误。

ЕС-164/6监狱服刑人员管教和社交-心理服务部门负责人奥克萨娜·维沙尔在接受采访时说：«塔蒂亚娜会跳舞，歌也唱得很好。再来到我们监狱服刑后，她开始尝试着写诗，通过这种方式将自己的悔恨、烦恼以及其他思绪，用文字的形式表达出来。»

据其介绍，塔蒂亚娜的部分诗歌得到了当地诗人们的高度评价，并选登在了一部名为《品味人生》的诗集当中。

塔缇亚娜还创作了不少表达对母亲的爱的作品。此外，对罪行的忏悔，以及对错误选择的悔恨之情，也是她诗歌当中的主题。

«在奥弗林文学协会代表奥克萨娜·埃弗雷莫娃的建议下，塔蒂亚娜修读了大约半年的诗歌建构理论课程，» 奥克萨娜·维沙尔说。

她指出，在监狱系统中服刑的人员各种各样，帮助他们回归正确的道路是监狱的一项重要工作方向。

奥克萨娜·维沙尔说：«在注意到塔蒂亚娜的才华之后，政府决定帮助她出版作品集。»

在相关机构的帮助下，塔蒂亚娜的作品集得到了出版机构的支持，并找到了投资商协助，得以出版发行。

奥克萨娜·维沙尔说：«我想说，无论何时，我们都不应该放弃对生活的希望。»

【编译：木合塔尔·木拉提】