贸易部长：将在哈-乌边界建立国际经贸合作中心

哈通社/努尔苏丹/8月20日--据哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫介绍何时与乌兹别克斯坦建立“中亚”国际经贸合作中心。

贸易部部长在面向民众的报告会上回答企业家提出的问题时说：“中亚方向对我们来说是一个至关重要的方向。促进贸易的最快方法就是与最近的邻居进行贸易，自古以来就一直如此。 国家元首专门下令建立这样一个国际经贸合作中心，为何如此兴师动众？因为这将影响整个地区的发展。”

部长还汇报了截至目前已经取得的成果。

“到目前为止，我们的专业部门之间已经签署了相关路线图，已确定选址于哈乌边境的‘丝绸之路’口岸。我们希望在未来几个月内将获得所有批准，并会通过具体的规范性法律法案开始采取实际措施。”部长说。

据他介绍，建设将需要大约2-3年。

“我们的任务是尽快启动该中心。为了方便起见，我们计划在这里开设一个新的口岸。将在此设立国家监管机构、居民服务中心。还计划在此建立临时存储仓库和物流中心。最重要的是，将在此设立产品加工中心，这将使我们能够加强相互贸易的指标。”贸易部部长总结道。

【编译：阿拉依】