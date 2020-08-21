哈萨克斯坦将举办《国际大师萨德瓦卡索夫杯》国际象棋比赛

哈通社/努尔苏丹/8月21日--由巴伊铁列克国有控股公司、达尔曼·萨德瓦卡索夫国际象棋学院和«博拉沙克»协会组织的线上儿童国际象棋比赛《国际大师达尔曼·萨德瓦卡索夫杯》将于8月28日至30日举行。组织方表示，预计将有约600名哈萨克斯坦青年人才参加比赛。

本次活动的主要目标是为在隔离期间需要高质量比赛实践的国内人才提供支持。

比赛将在三个年龄段的男孩和女孩之间举行：出生于2002-2005年、2006-2009年以及2010年及以下。奖金为260万坚戈。与此同时，还为男孩和女孩设立了单独的奖项。





参加比赛的申请可发送至电子邮件[email protected]，报名截止日期为8月24日努尔苏丹时间18:00。申请表上需随附身份证副本和手机号码。截至目前，已经有200多人报名参加比赛。

本次比赛的首席裁判是国际仲裁者、国际棋联大师叶尔詹·沙肯诺夫。反作弊委员会由国际大师阿努尔·伊斯马加姆别托夫领导。该委员会的任务是确保公平竞争，防止第三方提示和使用计算机程序相关的各种违规行为。打击作弊是现代国际象棋的主要挑战。

关于报名、评审、奖品分配、裁判和反作弊委员会工作的详细信息，请参见比赛规则。

【编译：阿拉依】