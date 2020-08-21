恰伦大峡谷国家自然公园将注重发展生态旅游

哈通社/努尔苏丹/8月21日 – 哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部20日通过网络在线形式向公众介绍了«恰伦»国家自然公园的未来发展概要。

生态、地质和自然资源部副部长叶尔兰·尼桑巴耶夫表示，由于国家公园在旅游基础设施方面的短板，虽然每年入园观光的旅客数量持续增长，但在生态旅游业方面的发展程度一直不如人意。

据其介绍，«恰伦大峡谷»国家自然公园范围内共有4个主要的旅游线路。根据2019年的统计，当年4个线路合计共接待游客20640人次，收入1670万坚戈。

副部长表示，与当前的需求相比，国家公园内现有的旅游基础设施已经明显落后。此外，由于担心投入的资金回拢期过长，外来投资商对园区的投资积极性也不高。为此，副部长表示计划通过借鉴国际经验，特别是美国在国家公园的生态旅游业发展领域的经验，退订«恰伦大峡谷»的生态旅游业发展。

«我们将通过借鉴国际先进经验，确定国家公园生态旅游业发展方面的具体步骤。此外，工作的主要重点将着重放在旅游线路和步道网络的开发方面。与此同时，我们还计划在公园区域内创建一个旅游中心、露营区和民族文化民俗村落。总的来说，我们将对国家公园的基础设施发展计划进行修订。»他说。

副部长表示，旅游中心将为所有来访游客提供详细的园区信息，包括步行线路和自行车线路的选择等。

生态、地质和自然资源部指出，相关发展方案的落实将可能需要约36亿坚戈资金。

【编译：木合塔尔·木拉提】