教育部部长谈国产新冠疫苗初步测试结果

哈通社/努尔苏丹/8月21日--哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫21日谈国产新型冠状病毒疫苗测试初步结果。

教育部部长在8月教师全体会议上发表讲话时说：“我们国家研发的新冠病毒灭活疫苗和亚单位疫苗已列在世界卫生组织注册表中。我们已经完成了灭活疫苗的临床前试验。大约在25天前，国产疫苗的开发人员已经接受了自愿疫苗接种，目前，我们看到免疫球蛋白‘M’和免疫球蛋白‘G’的抗体呈爆炸性增长。”

部长表示，临床前测试的结果表明了疫苗具有安全性。

“我们研究了国产疫苗的致热性、致敏性和安全性等问题。初步结果非常好，我们的疫苗显示出很好的结果。此外，在该研究所的基础上，正在建设根据GMP标准生产免疫生物制剂的生物制药厂。”部长总结道。

根据早前报道，哈萨克斯坦生物安全研究所研发的COVID-19疫苗在世卫组织网站上成功注册为候选疫苗，并允许其进行临床前研究。

哈萨克斯坦国产灭活疫苗是由哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所的研究人员研发的。根据卫生部的说法，该疫苗是根据从哈萨克斯坦新冠肺炎患者身上分离出的病毒株开发而成的。

根据早前报道，哈萨克斯坦生物安全研究所研发的第二种COVID-19疫苗已于8月1日在世卫组织网站上成功注册为候选疫苗。

2020年7月26日，哈萨克斯坦五名疫苗开发人员自愿对疫苗进行了自我测试，以确保疫苗的安全性。

计划在2020年10月中旬对符合世卫组织要求的200名志愿者进行II期临床试验。II期临床试验应于2020年12月完成。

【编译：阿拉依】