明年东京奥运圣火传递拟维持原定日程

哈通社/努尔苏丹/8月21日 —— 据共同社报道，关于受新型冠状病毒疫情蔓延影响延期至明年夏季的东京奥运会圣火传递活动，组委会初步决定基本维持巡回全国47个都道府县的原定121天日程。明年3月25日以福岛县足球设施“J-Village”（位于楢叶町、广野町）为起点的计划预计将再度进入准备阶段。

多名东京奥运相关人士透露了上述消息。不过根据今后的疫情，也可能会对包括天数在内的实施方式进行调整。

随着前所未有的奥运会延期措施，组委会为开展涉及整体运营的成本削减等工作，考虑对圣火传递也进行简化。然而奥运相关人士称，即便减少天数，对压缩经费的效果也不大，变更计划还需要得到地方政府和赞助商等许多相关方面的理解，因此放弃。据分析，有关在各地举行的圣火抵达庆祝活动，组委会将与各都道府县的执委会就缩小规模或取消等简化事宜展开磋商。

东京奥运圣火传递活动原定今年3月26日以J-Village为起点，历时121天巡回全国，但出发2天前东京奥运会决定延期，因而取消。

组委会表示拟在重启的明年圣火传递中优先已选定的约1万名火炬手，并尊重包含各地名胜古迹等的路线。