中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:35, 24 八月份 2020 | GMT +6

    坦克两项：哈萨克斯坦坦克兵接收并测试参赛载具

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/8月24日 – 据国防部消息，参加国际军事比赛-2020坦克两项赛事的哈萨克斯坦军事代表队成员，23日在莫斯科郊外的靶场对俄方提供的参赛载具（T-72B3坦克）进行了接收测试。

    测试过程中，我军坦克车组对T-72B3坦克的火炮、车载机枪的瞄准和射击状态进行了重点测试，以确保其准确度和适用性。

    此外，按照比赛规则，哈方车组还对即将进行比赛的赛道进行了研究和评估。

    2020年国际军事比赛坦克两项赛事将在8月25日正式开赛。按照2019年的表现结果，今年的参赛队被分为两组。

    第一坦克车组包括： 哈萨克斯坦 、 中国、阿塞拜疆、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塞尔维亚和乌兹别克斯坦。

    第二坦克车组包括：阿布哈兹、越南、卡塔尔、刚果、老挝、缅甸、塔吉克斯坦和南奥塞梯。


    根据赛程安排，第一坦克车组的比赛时间为：8月25日至27日连续三天举行三场小组赛，参赛国分别是 哈萨克斯坦、 乌兹别克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦；8月29日、30日将举行两场小组赛，参赛国是白俄罗斯、塞尔维亚、阿塞拜疆和中国。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 国防部 军事 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!