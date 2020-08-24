坦克两项：哈萨克斯坦坦克兵接收并测试参赛载具

哈通社/努尔苏丹/8月24日 – 据国防部消息，参加国际军事比赛-2020坦克两项赛事的哈萨克斯坦军事代表队成员，23日在莫斯科郊外的靶场对俄方提供的参赛载具（T-72B3坦克）进行了接收测试。

测试过程中，我军坦克车组对T-72B3坦克的火炮、车载机枪的瞄准和射击状态进行了重点测试，以确保其准确度和适用性。

此外，按照比赛规则，哈方车组还对即将进行比赛的赛道进行了研究和评估。

2020年国际军事比赛坦克两项赛事将在8月25日正式开赛。按照2019年的表现结果，今年的参赛队被分为两组。

第一坦克车组包括： 哈萨克斯坦 、 中国、阿塞拜疆、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塞尔维亚和乌兹别克斯坦。

第二坦克车组包括：阿布哈兹、越南、卡塔尔、刚果、老挝、缅甸、塔吉克斯坦和南奥塞梯。





根据赛程安排，第一坦克车组的比赛时间为：8月25日至27日连续三天举行三场小组赛，参赛国分别是 哈萨克斯坦、 乌兹别克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦；8月29日、30日将举行两场小组赛，参赛国是白俄罗斯、塞尔维亚、阿塞拜疆和中国。

【编译：木合塔尔·木拉提】