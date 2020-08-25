新冠大流行对哈国国内旅游业造成了哪些影响

哈通社/努尔苏丹/8月25日 – 新冠全球大流行造成国家间通行限制后，越来越多的哈萨克斯坦人开始选择在国内旅游区度过夏日假期。不过，哈国自身实施的隔离限行措施，也对国内旅游业的发展带来了相当程度的影响。

据哈萨克旅游国有控股公司（Kazakh Tourism）透露，对于哈国的旅游度假区以及大中型酒店而言，起营收的30%来自各类培训活动、论坛会议、大型宴会以及SPA和游泳池等项目的收入，在首都和阿拉木图市尤其如此。但新冠大流行后实施的一系列隔离限制措施，对这些营业活动造成了影响，间接导致了营收的下降。

根据哈萨克斯坦国家经济部统计委员会的数据，2019年旅游公司和度假区提供的服务总额约为3000亿坚戈（约7.3亿美元）。根据这些数据，并考虑到大多数服务是在夏季提供的，因此哈萨克斯坦的旅游业在整个停机期间每天大约损失近10亿坚戈。

哈萨克旅游国有控股公司提供的官方数据显示，今年国内游客流量可能比去年减少70-80％。

该公司指出，虽然国人由于国际交通的限制，开始更多的考虑国内旅游目的地作为度假的选择，但由于本国的隔离限行措施，国内旅游区也无法充分满足游客的需求。

因此，在新冠大流行的背景下，认为国内旅游业能够实现大幅度的增长是不现实的。

«据预测，今年国内游客流量将比去年减少70-80％。总的来说，应该指出的是，近年来，国内旅游业发展迅速。例如，2019年有660万国内游客，比2018年增长13％。» 哈萨克旅游国有控股公司称。

【编译：木合塔尔·木拉提】