两场热带风暴预计前后脚登陆美国墨西哥湾沿岸地区

哈通社/努尔苏丹/8月25日 —— 据新华社消息，热带风暴“马尔科”和“劳拉”当地时间22日夜行经加勒比海，继续移动。美国国家飓风研究中心发布的预测轨迹显示，“马尔科”和“劳拉”24日将同时存在于墨西哥湾，两天内前后脚登陆美国墨西哥湾沿岸地区。

“马尔科”预计24日登陆路易斯安那州，“劳拉”26日在同一大片区域登陆。国家飓风研究中心认为，两场风暴将保持足够距离，不会交互影响。

风暴可能增强为飓风。美联社援引科罗拉多州立大学飓风研究员菲尔·克洛茨巴赫的话报道，至少从1900年以来，就没有两场飓风同时在墨西哥湾出现。上一次在墨西哥湾出现双热带风暴是在1959年，而上一次双风暴24小时内前后脚登陆美国是在1933年。

鉴于风暴登陆还有一段时间，具体情况仍存在一定不确定性。

两场风暴预计均会带来8至15厘米降雨，大片地区可能发生洪涝灾害。美国国家气象局热带项目研究员乔尔·克莱因说：“墨西哥湾很多人将受到降雨和风暴影响。”

大西洋飓风季通常从每年6月1日持续至11月30日。据统计，一个大西洋飓风季平均出现12个命名风暴，其中6个演化为飓风，包括3个强飓风。8月4日，大西洋飓风季第九个热带风暴及第二个飓风“伊萨亚斯”给美国东海岸带来狂风暴雨，造成至少5人死亡。