首都将继续加强急救呼叫中心的工作

哈通社/努尔苏丹/8月25日--据首都市政府官网消息，努尔苏丹市将继续加强急救呼叫中心的工作，在大流行期间，该中心负责将冠状病毒感染患者和肺炎患者平均分配给努尔苏丹市的各大医院。

今天，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部第一副部长巴格达特·穆辛、数字部副部长阿布莱汗·沃斯帕诺夫、哈萨克斯坦内务部副部长萨肯·萨尔森诺夫、哈萨克电信公司(Kazakhtelecom)董事会主席胡安希别克·叶斯叶克夫视察了首都急救呼叫中心。期间还讨论了有助于抗击COVID-19的数字技术的开发和实施。

首都市长阿勒泰·阔勒格诺夫强调说：“在大流行高峰期间，市民给急救中心拨打电话的次数增加了四倍，从每天的1000次增长到每天4000次。我们将会议室改造为了呼叫中心。这些中心的开放不仅使我们减轻了急救站的工作量，而且还为那些需要更快速地申请救护车的人提供了帮助，正确分配病人流量非常重要。此外，紧急呼叫中心还在COVID-19大流行期间帮助医疗机构之间进行有效的互动。在流感季节即将来临之前，我们将继续致力于加强急救站和紧急呼叫中心的工作。”

【编译：阿拉依】