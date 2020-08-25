联合国开发计划署向国立肺心病学中心赠送医疗废物处理装置

哈通社/努尔苏丹/8月25日 —— 联合国开发计划署（UNDP）向位于首都努尔苏丹的国立肺心病学中心赠送了处理传染性医疗废物的高压釜和废物收集容器。

据了解，高压釜主要处理危险和极危险的医疗废物。

服务公司技术总监帕维尔·雅科维茨表示，高压釜使用方法简单，可24小时循环使用。此外，该装置每天可处理总重达600公斤的医疗废物。

联合国开发计划署称，高压釜价格为10万美元。项目框架下，将制定有效管理哈萨克斯坦全国各地的医疗废物数字数据库。

卫生部副部长阿加尔·黑尼亚特向联合国开发计划署向国立肺心病学中心赠送医疗废物处理装置表示了感谢。

“众所周知，当前全球各国都在抗击新冠疫情，其中我国也采取了一系列有效的措施。疫情期间，各地医疗机构使用了很多个人防护用品和医疗用品，形成了很多具有传染风险的医疗废物。今后，这些危险医疗废物将通过这种装置处理。”他说。

哈萨克斯坦环境、地质和自然资源部副部长阿赫梅特詹·皮热穆胡洛夫表示，不及时处理医疗废物，将对环境造成重大破坏。

“医疗废物应在高温下处理，这样对环境不会造成威胁。不可以普通的烧炭方式处理医疗废物，通过高压釜等装置处理是最安全的。我们计划与卫生部合作在全国各大医疗机构引进这种装置。”他说。

截至目前，联合国开发计划署向88个国家提供了总价值达8000万美元的个人防护品和医疗品。联合国开发计划署与亚洲开发银行的倡议下，已制定了医护人员收集医疗废物、分类和运输标准和指南。

【编译：小穆】