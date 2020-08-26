哈萨克斯坦和俄罗斯就购买和使用冠状病毒疫苗问题达成共识

哈通社/努尔苏丹/8月26日--据哈萨克斯坦政府总理新闻处消息，哈萨克斯坦政府代表团对俄罗斯联邦进行了工作访问。代表团由副总理罗曼·斯卡利亚尔率领。在与俄罗斯政府代表会议上，讨论了工业合作、在经过所有临床试验的前提下购买和使用COVID-19疫苗为人群进行自愿免费接种等热门问题。

哈萨克斯坦政府副总理与俄罗斯联邦工业和贸易部部长丹尼斯·曼图洛夫讨论了两国制药领域的产业合作。双方指出，哈萨克斯坦与俄罗斯之间贸易和经济合作的扩大完全符合两国战略伙伴关系的性质。

会议期间，讨论了与大型生产公司实施联合项目的阶段：«KAMAZ»股份公司、彼得斯堡拖拉机厂股份有限公司、«Eurochem»股份有限公司、现代汽车制造公司和«GAZ»集团公司。俄罗斯直接投资基金与SK制药公司签署了一项协议，在疫苗通过所有测试阶段后，将分配保证数量的«卫星-V»（Sputnik V）疫苗。俄罗斯国家流行病学和微生物学研究中心将为哈萨克斯坦生产保证数量的疫苗。

与此同时，为哈萨克斯坦高风险人群接种疫苗将在免费和自愿的基础上进行，并且只有在疫苗通过临床试验的所有阶段之后才能进行。

在访问期间，哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔与俄罗斯联邦卫生部长米哈伊尔·穆拉什科也举行了会谈，讨论了防治冠状病毒感染传播的问题，并签署了关于各部门之间进一步合作的议定书。

【编译：阿拉依】