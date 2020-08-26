国立高危传染病研究中心中央参考实验室获得国际标准证书

哈通社/努尔苏丹/8月26日 ——国立高危传染病研究中心26日获得了«实验室生物风险管理» ISO 35001国际标准证书。

据了解，国立高危传染病研究中心中央参考实验室是中亚地区首座获得该国际标准的实验室，也成为了全球首个根据新的国际实验室生物风险管理国际标准获得认可的实验室。该新标准定义了使用危险生物制剂和材料进行工作的实验室的要求和建议，以减少任何生物风险。

哈萨克斯坦卫生部、教科部和农业部联合申请了ISO 35001国际标准证书，并展现了我国中央参考实验室专家在生物安全和生物风险管理领域的专业水平。

值得一提的是，中央参考实验室已开始研究生物风险管理新标准体系。尽管新冠疫情大流行的困难时期，哈萨克斯坦实验室的研究质量依然获得了国际认可，这将有助于提高区域生物安全。

据悉，中亚地区鼠疫科研中心1949年在哈萨克斯坦开设，1992年重组为哈萨克斯坦卫生部瘟疫科研中心，并于2001年改名为阿伊赫穆巴耶夫哈萨克隔离和人畜共患病科研中心。

2019年，根据政府决议，该中心正式重组为阿伊赫穆巴耶夫国立高危传染病研究中心，共设有9个抗击瘟疫地方分部。研究中心的主要使命是保障我国生物安全，预防人类和动物之间的传染病，并监管和防止在哈萨克斯坦境内感染高危传染病的风险，以及制定科学评估基础。

【编译：小穆】