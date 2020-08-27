哈萨克斯坦援助黎巴嫩军事医疗队归国

哈通社/努尔苏丹/8月27日 – 哈萨克斯坦武装力量援助黎巴嫩特别军事医疗队圆满完成任务，已于26日晚返回哈萨克斯坦。

在为期2个星期的医疗援助任务期间，哈萨克斯坦军医在黎巴嫩贝鲁特、伯瓦尔、萨伊达、玛什哈拉等城市，为当地居民提供了各项医疗援助服务，累计接待患者635名，进行了73次外科手术，接待患者中年龄最大的90岁。

在工作期间，哈萨克军医与黎巴嫩同事进行了良好互动，开展了联合医疗活动并交流宝贵的经验。除帮助当地医生开展医疗活动之外，哈萨克斯坦援助黎巴嫩医疗队还向当地医院移交了一大批医疗用品等人道主义物资。





在离开黎巴嫩前，医疗团队成员还同黎巴嫩武装部队军事医学部门负责人举行了会议。双方讨论了两国在军事医学发展方面的经验交流和进一步合作等问题。黎巴嫩方面对哈萨克斯坦提供的援助表示衷心感谢。

国防部副部长鲁斯兰·什佩克巴耶夫在努尔苏丹市机场迎接了归国的医疗队全体成员。

什佩克巴耶夫向全体医疗队成员表示了感谢和嘉奖。他指出，哈萨克斯坦军医援助队在此次援助任务期间，以高超的专业素养圆满完成了诸多复杂的医疗任务，得到了外国同行的高度评价，收获了黎巴嫩人民的感谢，提升了哈萨克斯坦的国际形象。





根据此前报道，在黎巴嫩首都贝鲁特发生港口化学品大爆炸事故后，遵照国家总统、最高总司令下达的工作指示，哈萨克斯坦武装部队的29名军医和4名翻译于8月7日从努尔苏丹启程前往阿克套，并于8日搭乘军事专用机从阿克套飞往贝鲁特，向该国提供人道主义医疗援助。

【编译：木合塔尔·木拉提】