哈萨克斯坦副总理与德国大型公司负责人就矿产资源领域合作进行了讨论

哈通社/努尔苏丹/8月27日--据哈萨克斯坦政府总理新闻处消息，哈萨克斯坦副总理罗曼·斯卡利亚尔与大型德国公司的负责人举行了在线会议。

该活动致力于深化哈萨克斯坦和德国在地下资源利用和地质领域的合作。

出席在线会议的有100多家德国领先企业的经理和代表，包括大众、西门子、林德、舍弗勒、可耐福、汉莎航空、SMS集团、DMT公司等。

副总理在致辞中向德国合作伙伴介绍了哈萨克斯坦政府在地质和地下资源利用领域的改革，以提高竞争力，为投资者创造市场条件，并提高该行业的专业技术水平。

副总理指出，在危机后发展的情况下，将特别注意经济多样化和创造新的工业生产的问题。哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在德国访问期间于2012年2月8日签署了《关于哈萨克斯坦和德国在原材料、工业和技术领域建立伙伴关系的政府间协定》，在这一协定的框架内，正在开展积极工作。

巴甫洛达尔州和卡拉干达州的副州长介绍了该州采矿和冶炼领域的投资潜力。哈萨克斯坦工业和基础设施部部长、生态、地质和自然资源部部长、外交部投资委员会主席和哈萨克投资股份有限公司（KAZAKH INVEST）的负责人参加了会议。

德方由德国经济东部委员会常务董事迈克尔·哈姆斯代表。他指出，在原材料合作、实施生产和加工产品的联合项目方面，加强双边经济联系的重要性。德国政府原材料合作专员托马斯·加克尔也强调了两国之间贸易、经济和投资合作的重要性。

德国工业联合会（BDI）代表马蒂亚斯·沃切特、«Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH»公司董事总经理弗朗兹·约瑟夫·保罗以及欧洲复兴开发银行驻哈萨克斯坦办事处负责人阿格里斯·普里玛尼斯表示特别关注哈萨克斯坦采矿和冶金综合体的发展前景。

会议的最后，进行了问答式讨论，与会人员讨论了实际问题的执行情况，并商定今后定期举行类似会议。

【编译：阿拉依】