民族领袖：哈萨克斯坦将成功克服当前的困难

哈通社/努尔苏丹/8月27日--哈萨克斯坦宪法委员会主席海拉特·麦米在亚洲宪法法院和相关机构协会第四届大会上宣读了哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的欢迎辞。

民族领袖在亚洲宪法法院和相关机构协会第四届大会上致辞：«尊敬的会议与会者！欢迎你们参加这个具有代表性的论坛，该论坛是在我国宪法25周年之际举行的。1995年8月30日，我国的《宪法》在全国公民投票中获得通过。翻开了哈萨克斯坦独立历史的新篇章，确定了其进一步发展的优先事项和方向。《宪法》确立了世界文明成就与哈萨克斯坦价值观的的结合，成为国家结构金字塔的基础。

我们选择了国家逐步发展的战略，以造福整个社会，这些年来，我们一直在无条件遵守《宪法》。目前，由于全球大流行的蔓延，包括哈萨克斯坦在内的所有国家都处于艰难时期。它加剧了许多公共生活领域的问题，主要是金融、经济和社会领域。只有通过国际社会的共同努力，才能应对这一挑战。

我国的宪法规定已成为帮助我国经济度过全球危机的基础。我相信，哈萨克斯坦将同世界其他国家一样，不仅将成功克服眼前的困难，而且还将克服其他可能的挑战。我们高度赞赏世界法律科学对我们的宪政发展经验的重视。欧亚宪法监管机构协会亚洲宪法法院协会宪法委员会主席与威尼斯委员会、世界宪法司法会议以及其他协会的密切合作是对哈萨克斯坦宪政主义认可的标志。

举办今天的论坛和其他类似的活动是非常重要的，这使我们能够共同讨论宪政主义的热点问题，发展宪政建设的理论和实践，促进国家和国际社会的可持续发展。»

【编译：阿拉依】