四级飓风“劳拉”在美国路易斯安那州西南部海岸登陆

哈通社/努尔苏丹/8月27日 —— 据中新社报道，当地时间8月27日凌晨1时许，四级飓风«劳拉»在美国路易斯安那州西南沿海的卡梅伦教区登陆，最大持续风速为每小时150英里。预计该地区将出现20英尺高的风暴潮。

美国国家飓风中心(NHC)27日报告称，飓风“劳拉”是“极其危险”的飓风，48小时内从一级飓风增强至四级，将给墨西哥湾沿岸带来灾难性的风暴潮、极端大风和暴洪。这将是袭击路易斯安那州的最强风暴之一。

飓风“劳拉”登陆后，数千用户已遭遇断电。路易斯安那州的一条主要公路已经被积水淹没。美国气象学家预测，“劳拉”带来的强风可能会摧毁建筑物、折断树木、掀翻车辆。

美联社称，尽管路易斯安那州和得克萨斯州政府已下令要求50多万沿海居民撤离，但许多居民不愿意听从政府命令。其中，飓风登陆所在地卡梅伦教区至少有150人拒绝执行撤离令。气象学家预测卡梅伦教区可能会被海水完全淹没。州长爱德华兹已启动该州国民警卫队应对灾情。

美国国家飓风中心在“劳拉”登陆时还发布了一系列龙卷风警报，并预计路易斯安那州和得克萨斯州州界沿海地区将被15到20英尺高的海水淹没，或将出现自2005年飓风“卡特里娜”以来墨西哥湾最大的风暴潮。

据《纽约时报》报道，飓风“劳拉”登陆后风力将有所减弱，本周内将对路易斯安那州、得克萨斯州东部、俄克拉荷马州东南部、阿肯色州和密苏里州南部的部分地区造成影响。