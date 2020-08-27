宪法委员会主席：宪法是稳定和持续发展的保障

哈通社/努尔苏丹/8月27日--哈萨克斯坦宪法委员会主席海拉特·麦米在亚洲宪法法院和相关机构协会第四届全体大会上致欢迎辞。

宪法委员会主席说：“这些年来，通过最高法律力量《宪法》的批准，并充分发挥其潜力，进行了根本性的改革，确保了国家的加速发展。宪法也得到了改善。宪法颁布25周年纪念日恰逢亚洲宪法法院及相关机构协会第四届全体大会成立十周年。”

据他介绍，由哈萨克斯坦宪法委员会举行这一重要活动是极大的荣誉和重大责任。

“国家元首、国际组织代表团、知名公众人物、著名科学家和20多个国家的宪法法院主席参加了本次线上会议，会议还通过YouTube频道和宪法委员会网站进行了直播。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的出席对我们论坛具有特殊意义。”发言人补充说。

据早前报道，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统以在线方式出席了主题为《21世纪的宪法——法治、人类价值以及国家效率》的国际科学研讨会及亚洲宪法法院和相关机构协会第四次全体会议。

此外，哈萨克斯坦宪法委员会主席海拉特·麦米在亚洲宪法法院和相关机构协会第四届大会上宣读了哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的欢迎辞。

【编译：阿拉依】