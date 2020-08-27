突厥斯坦州和奇姆肯特市将开发统一旅游路线

哈通社/突厥斯坦/8月27日--据突厥斯坦州政府消息，突厥斯坦州和奇姆肯特市旅游部门负责人签署了相互合作备忘录。该项目的目标是突厥斯坦州和奇姆肯特市联合建立统一旅游路线以进一步发展。

在签署文件的仪式上，突厥斯坦州旅游部门负责人古丽米拉·阿赫别迪耶娃表示，有信心利用这两个地区的特色和旅游潜力建立旅游中心，以吸引来自不同地方的游客。

突厥斯坦州旅游部门负责人说：“突厥斯坦州和奇姆肯特市联合建立统一旅游路线将为发展当地历史、文化、生态、美食和其他类型的旅游业提供了巨大的机会。前往霍贾·阿赫梅托夫·亚萨维陵墓的朝圣之旅将始于奇姆肯特市的易卜拉欣（Ibrahim ata）陵墓和喀拉沙什（Karashash ana）陵墓。也就是说，突厥斯坦州和奇姆肯特市都具有丰富的历史遗迹。在这方面，我们有信心相互合作备忘录将在未来取得成果。”

奇姆肯特市旅游部门临时负责人沃勒扎斯·辛塔耶夫表示，在合作备忘录的框架内，双方已达成了相关协议，并制定了在未来实施联合项目的时间表。他还指出，该文件将有助于形成和推广统一旅游产品，并改善基础设施。

【编译：阿拉依】