研究：认知障碍症长者患冠病的死亡率较高

哈通社/努尔苏丹/8月27日—— 一个国际团队的研究显示，认知障碍症长者患2019冠状病毒疾病的死亡率较高。

中国通讯社报道，香港中文大学医学院认知障碍症研究团队27公布研究结果表示，截止本月23日，香港60岁或以上冠病患者死亡率达6.27%，是60岁以下患者0.06%死亡率的105倍。而英国亦有研究数据显示，染病的认知障碍症患者死亡率会增加两倍。

香港中文大学医学院内科及药物治疗学系脑神经科主任莫仲棠教授指出，由疫情暴发至7月底，有八名感染新冠肺炎的认知障碍症患者，当中有四名逝世，死亡率高达五成，但他们是否为长期病患仍为考虑在内，这仅为初步数据。

究其原因，香港中文大学医学院内科及药物治疗学系及生物医学学院助理教授高浩指出，其中可能包括免疫系统受损；倘若患者带有阿兹海默症相关基因，有可能增加感染概率，并触发进一步失调，对大脑造成影响，团队还将就此进一步研究。

据悉，该研究由香港中文大学医学院认知障碍症研究团队联合全球16个国家及地区，共29所大学进行，相关建议刚于本月在国际认知障碍症协会的官方期刑发表。