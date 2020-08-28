哈萨克斯坦总统授予土耳其作家«友谊»奖章

哈通社/努尔苏丹/8月28日 – 旨在庆祝阿拜诞辰175周年的纪念活动27日在土耳其首都安卡拉举行。

据外交部消息，此次活动由哈萨克斯坦驻土耳其大使馆组织举办。

在活动期间，哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒受哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的委托，向近期翻译穆赫塔尔·阿吾艾佐夫著作《阿拜之路》并出版的土耳其知名作家扎菲尔·吉巴尔颁发了二级«友谊»奖章。

获颁奖章的土耳其作家对哈萨克斯坦总统及哈国人民表示感谢，他表示，阿拜所留下的精神财富是全人类的宝藏，他将会努力为这一财富的传承贡献力量。

哈驻土大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒指出，阿拜对哈萨克民族的影响是深远和深刻的，对于哈萨克的知识分子们而言，他不仅是文学界的高峰，也是道德榜样。

受邀参加活动的土耳其前文化部长纳米克·泽别克在致辞时表示，阿拜不仅是哈萨克现代书面文学的奠基者，在整个突厥文学的发展中同样拥有巨大的影响。

当天举行了阿拜诗歌朗诵大会和画展。

据外交部消息，土耳其前文化部长纳米克·泽别克，欧亚作家协会会长雅克布·沃米尔奥卢，以及当地知名的作家和社会活动人士，哈萨克斯坦在土耳其的留学生代表等出席了当天的活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】