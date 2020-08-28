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    11:20, 28 八月份 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦总统授予土耳其作家«友谊»奖章

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    哈通社/努尔苏丹/8月28日 – 旨在庆祝阿拜诞辰175周年的纪念活动27日在土耳其首都安卡拉举行。

    据外交部消息，此次活动由哈萨克斯坦驻土耳其大使馆组织举办。

    在活动期间，哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒受哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的委托，向近期翻译穆赫塔尔·阿吾艾佐夫著作《阿拜之路》并出版的土耳其知名作家扎菲尔·吉巴尔颁发了二级«友谊»奖章。

    获颁奖章的土耳其作家对哈萨克斯坦总统及哈国人民表示感谢，他表示，阿拜所留下的精神财富是全人类的宝藏，他将会努力为这一财富的传承贡献力量。

    哈驻土大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒指出，阿拜对哈萨克民族的影响是深远和深刻的，对于哈萨克的知识分子们而言，他不仅是文学界的高峰，也是道德榜样。

    受邀参加活动的土耳其前文化部长纳米克·泽别克在致辞时表示，阿拜不仅是哈萨克现代书面文学的奠基者，在整个突厥文学的发展中同样拥有巨大的影响。

    当天举行了阿拜诗歌朗诵大会和画展。

    据外交部消息，土耳其前文化部长纳米克·泽别克，欧亚作家协会会长雅克布·沃米尔奥卢，以及当地知名的作家和社会活动人士，哈萨克斯坦在土耳其的留学生代表等出席了当天的活动。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    文化 外交部 外交 黄金储备 阿拜175周年
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