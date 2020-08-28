韩国政府强化首都圈防疫措施遏制疫情蔓延

哈通社/首尔/8月28日 —— 据新华社消息，韩国政府28日针对首尔、仁川、京畿道等首都圈地区发布一系列严厉的防疫措施，力图遏制近期疫情持续蔓延的趋势。

韩国保健福祉部长官朴凌厚当天召开记者会表示，现阶段确诊病例数仍处于上升较快趋势，疫情进入大规模扩散初期阶段的征兆愈发明显。考虑到这一情况，政府决定在继续维持保持社交距离第二阶段政策的同时，针对首都圈进一步采取强化防疫措施。

朴凌厚介绍说，自8月30日起至9月6日，位于首都圈的餐厅、糕点店等每天21时后禁止堂食，连锁型咖啡店内不分时间段均禁止堂食；健身房、台球厅、室内高尔夫练习场等室内体育设施暂停营业；首都圈补习班暂停面对面授课，但在遵守防疫规则前提下，9人以下补习班可在申报获批的指定场所继续运营。

他同时强调，政府随时做好准备上调防疫级别，但考虑到这会给经济和民生带来巨大影响，因此将审慎决定。

韩国政府从23日起在全国实施保持社交距离第二阶段政策，禁止室内50人、室外100人以上的聚集性活动，暂停开放公共设施及高危场所。

近日，受首都圈部分宗教团体活动和大规模集会影响，韩国疫情出现较大反弹，自8月16日起，该国单日新增确诊病例数维持在200例以上。据韩国疾病管理本部最新统计，截至当地时间28日零时，韩国过去24小时新增新冠确诊病例371例，累计确诊达19077例，累计死亡316例，累计治愈14551例。