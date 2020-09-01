托卡耶夫总统宣布扩大支持中小企业的措施

哈通社/努尔苏丹/9月1日--哈萨克斯坦总统哈斯穆·卓玛尔特·托卡耶夫下令延长中小企业的利率补贴期限。

总统在今日召开的哈萨克斯坦参议院（议会上院）和马吉利斯（议会下院）联席会议上发表2020年年度国情咨文时说：“中小型企业目前正经历着艰难的时期，尤其是在大流行期间。为了克服不利的经济影响，已向超过70万名企业家提供了税收减免，并提供以优惠条件再融资贷款的机会。然而，情况仍然很困难。”

国家元首指示：“为了向中小企业提供额外的帮助，我指示为受影响经济领域中的所有中小企业提供每年利率最高为6%的国家补贴贷款。补贴期限为12个月，从宣布紧急状态之日起，即从今年3月16日开始。”

总统还回顾称，央行正在实施一项特别计划，为受影响最严重的中小企业补充营运资金。

“此前，曾预计将在今年完结该特别计划。但在当前的危机条件下，我指示将该计划延长至2021年年底，并扩大其覆盖范围。为此，应额外提供2000亿坚戈，使该特别计划的总金额达到8000亿坚戈。我还指示在年底前停止对租用政府机构和准公共部门名下房地产的中小企业收取租金。”国家元首总结道。

【编译：阿拉依】