日本政府拟实现全员免费接种新冠疫苗

哈通社/东京/9月2日 —— 据共同社2日报道，有关新型冠状病毒疫苗接种，日本政府正在探讨对所有人免除费用自付部分。鉴于疫情容易蔓延以及重症化风险等病毒的特点，力图让众多人接种，抑制重症患者及死亡人数。政府力争到2021年上半年确保能提供给全体国民的数量。

初期由于供应量有限，预计将让医疗工作者、重症化风险高的老年人以及有宿疾者优先接种，而政府探讨无论是否为优先对象，都由公费负担。

目前各国正在推进新冠疫苗的研发，部分正开展用于人体验证有效性与安全性的临床试验。然而尚无数据显示由于年龄和健康状况，效果与副作用有所不同，政府内部有意见认为费用负担方面无法设置差别。

接种工作计划以市町村政府为主体开展，正在探讨相关费用方面活用政府的2020年度第二次补充预算的预备费等。政府的新冠对策小组会要求政府采取财政措施，以避免地方政府产生负担。

新冠疫苗采用高新技术，可能会产生严重的副作用。政府的对策小组会指出：“无法保证能研发出安全性与有效性两方面都理想的疫苗。”政府将在接种工作启动前完善对副作用导致健康受损者的救济措施，以及负担企业支付的损害赔偿金的机制。

优先接种对象可能还将包括急救队员、保健所职员、老年人设施工作人员以及孕妇，将在实用化有眉目的阶段最终敲定。