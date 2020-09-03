世界气象组织：北极多地今夏出现破纪录高温 对冰冻圈造成重大影响

哈通社/努尔苏丹/9月3日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织2日表示，北半球从今天起已经进入秋天。今年夏天，多地报告了新的气温记录，对冰架和冰川造成了重大影响。

世界气象组织指出，今年夏天，北极出现了多个新的气温记录。6月20日，俄罗斯位于西伯利亚地区的霍扬斯克镇（Verkhoyansk）的温度首次达到了38摄氏度。在此之前，六月的最高气温持续10天超过30摄氏度。

在更北部的斯瓦尔巴群岛，朗伊尔城（Longyearbyen）7月25日的气温达到21.7摄氏度，打破了41年来的记录。再往北，6月27日，加拿大国家气象局在努纳武特的尤里卡观测站报告了21.4摄氏度的气温。

世界气象组织指出，在热浪席卷北极各地的同时，俄罗斯爆发了前所未有的山火，海冰面积缩减至空前低的水平。此外，在加拿大的米尔恩峡湾（Milne Fjord）——全球最后一个“完好无损的冰架”，在7月30日至31日之间发生了部分破裂，导致冰架的总面积减少了43％。

世界气象组织指出，欧洲阿尔卑斯山也观察到温度升高趋势，尽管今年夏天阿尔卑斯山没有出现新的气温记录，但在7月和8月初仍遭到持续的热浪袭击。在瑞士瓦莱州的图尔特曼，一座冰川8月6日发生剧烈坍塌，一分为二，并损失了30万立方米的体积。阿尔卑斯山冰川缩减不仅影响地貌，而且影响水资源和局部经济。

在意大利的勃朗峰瓦尔·费雷峡谷，普兰平修冰川(Planpincieux) 8月初冰体加速下滑，随时有发生大面积崩塌的危险，附近的旅馆和房屋已被撤离。

持续的强降雨还导致中国西藏自治区嘉黎县的一处堰塞湖于6月25日溃决，造成重大损失。

世界气象组织指出，联合国将于9月9日在《联合科学》上发布一份报告，强调气候变化对冰冻圈的影响。报告侧重于温室气体浓度、新冠疫情对新排放量的影响，与《巴黎协定》目标相比的排放差距，2016-2020年的气候状况以及对未来5年的预测。报告还着眼于气候变化以及冰冻圈和海洋的关系，以及新冠疫情对气候变化监测能力的影响。