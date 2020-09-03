政府总理对东哈州和阿拉木图州进行工作视察

哈通社/乌斯卡曼/9月3日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明对东哈州和阿拉木图州进行工作视察，检查重大基础设施项目和国家发展计划的执行情况。

在东哈州，政府总理视察了乌斯卡曼-塔勒德库尔干高速公路建设项目的实施情况，该项目计划在今年年底之前全线通车，该高速公路全长为768公里。与此同时，正在进行卡勒巴套-麦卡普恰盖高速公路的重建工作，计划到今年年底，该高速公路将全线通车，全长为415公里。

在阿拉木图州，政府总理视察了乌斯卡曼-塔勒德库尔干高速公路东部长314公里的重建工作，以及乌沙拉尔-多斯特克高速公路建设项目180公里长的重建工作。

总理指示加快东哈州和阿拉木图州道路建设的步伐。与此同时，总理还强调了确保交通基础设施的质量以及在今年将正在建设的道路投入运行的重要性。

接受视察的上述基础设施项目的实施将为运输业的发展创造更多的机会。重建高速公路将提高交通安全性，改善高速公路附近地区的环境状况，并鼓励路边服务的发展，创造新的就业机会。

访问期间，总理还视察了乌斯卡曼市、塔勒德库尔干市和阿亚古兹市的卫生、文化和体育设施的工作，以及工程和住房基础设施的建设工作，并参观了哈萨克斯坦最大的生产电气设备的企业“KEMONT”股份有限公司、“东方奶业”公司的乳制品厂、生产鱼子酱和鱼肉的“Ost Fish”公司、阿拉木图州科克苏区巴勒布克比村的奶牛场。

【编译：阿拉依】