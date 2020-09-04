俄罗斯专家们对托卡耶夫总统的国情咨文发表了评论

哈通社/努尔苏丹/9月4日--据 24.kz 网站消息，俄罗斯《论据与事实》周报日前召开圆桌会议，就哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于9月1日发表的第二份国情咨文展开了讨论。

俄罗斯历史学家、政治家和经济学家们对托卡耶夫总统的国情咨文发表了评论。

全球进入新时代时期，受新冠肺炎大流行影响，人们被迫放弃正常的生活方式。哈萨克斯坦总统今年的国情咨文包含了这些变化。

独联体国家研究所专家安德烈·格罗津：

- 内容通俗易懂的国情咨文是将国家带出危机的重要文件。 咨文中提出的问题完全符合社会需求。 因此，我相信公众心中的许多问题得到了答案。

专家们认为，内容复杂，执行时间漫长的国情咨文时代已过。现代国情咨文应该是简单而至关重要的社会问题总和。

俄罗斯研究中心专家蒂娜·阿曼卓洛娃：

- 国情咨文中提到的每一项内容都很重要，与国家人口、经济、教育和医学等所有领域息息相关，直接关乎着人民的生活水平。

财政大学专家列昂尼德·克鲁塔科夫：

- 国情咨文的论题涉及到了全球性社会问题。 谈到不仅要改善经济，也要改善国家福利。同时，托卡耶夫还关注到人力资本的发展和人际关系调节问题。

【编译：阿依波塔】