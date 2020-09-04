哈公民可通过电子政务官网检举侵犯个人隐私信息的行为

哈通社/努尔苏丹/9月4日 – 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部将针对侵犯公民隐私信息的行为开展调查行动。

即日起，哈萨克斯坦公民可以通过数字发展、创新和航空航天工业部官方邮箱： [email protected] ，或者电子政务官网，向该部门检举有关非法泄露公民个人隐私信息的行为。

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部发布的官方通报中表示，在检举中，公民需实名提供完整的有关行政违法行为的具体信息。相关要求包括：证明相关侵权行为的文件、行为信息及时间。匿名申请将不被处理。

在接收到实名检举后，部门将针对相关情况开展调查核实。所有调查，将在哈萨克斯坦总检察院法律统计和专项调查委员会登记备案。为保护法人的合法权益，调查活动将符合哈萨克斯坦商业法相关要求。

一旦侵权行为被核实，将依法予以行政处罚。

值得一提的是，在这一情况下，尽管在2023年1月1日之前暂停了对小企业的计划外检查，但授权机构仍有权在不进行小企业检查的情况下启动调查程序。但其前提是检举方必须提供可信的详细侵权行为相关材料。

今年6月，哈萨克斯坦总统签署了《就数字技术监管的相关问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行补充修改》法案。该法案确立哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部为负责保障公民的个人信息安全领域的授权机构。

【编译：木合塔尔·木拉提】