卫生部长视察突厥斯坦州医疗机构

哈通社/突厥斯坦/9月4日--据突厥斯坦州政府新闻处消息，哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔抵达突厥斯坦州进行工作访问。

卫生部长视察了突厥斯坦州正在建设中的一家拥有630张病床的综合医院。医院开业后计划雇用约1500名医务人员。预计将于2022年投入运营。

在访问期间，部长会见了突厥斯坦州公共卫生部门负责人马拉特·帕希莫夫，并访问了部分医疗机构。还参观了突厥斯坦市中心医院，并熟悉了其工作。

突厥斯坦市中心医院可容纳500名访客。有900多名医务工作者在这里工作。此外，还成立了18个移动小组以防治冠状病毒感染。该医院还设有病毒学实验室，用于诊断传染病。截至目前，已经从大约4万人中抽取了样本。该医院配备了所有必要的医疗设备。

在与医务人员会面后，卫生部长对突厥斯坦州医疗机构给予了积极评价。

部长说：“总统在致哈萨克斯坦国民的讲话中指出，特别重视发展初级卫生保健。突厥斯坦州正在朝这个方向开展工作。我注意到当地医疗机构已准备好抗击第二波可能出现的冠状病毒感染。”

与此同时，部长还指出，突厥斯坦州正在积极准备接种流感疫苗。为此，第一批疫苗已运送至该州。流感疫苗接种工作将于本月15日开始。

在访问结束时，工作组还访问了突厥斯坦州新建的模块化传染病医院。该医院设有200张病床。

【编译：阿拉依】



