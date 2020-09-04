柳叶刀：俄疫苗初步测试阶段产生抗体反应

哈通社/努尔苏丹/9月4日 —— 根据《柳叶刀》医学杂志周五（4日）公布的结果，俄罗斯的«卫星V»（Sputnik-V）疫苗在初步试验阶段的所有参与者中产生了抗体反应。

路透社报道，《柳叶刀》称，这两项试验于今年6月至7月进行，为期42天，并涉及76名参与者，其中38人为健康成年人。结果显示，100％的参与者发展出2019冠状病毒疾病（COVID-19）抗体，而且没有严重的副作用。俄罗斯在8月份批准了该疫苗供国内使用，成首个在任何数据公布或大规模试验开始之前，让疫苗在国内使用的国家。

《柳叶刀》说，为确定疫苗预防冠病感染的长期安全性和有效性，需进行大型长期试验，包括安慰剂比较和进一步监测。

俄罗斯国有私募基金RDIF总裁德米特列耶夫说：“有了这个（结果），我们回答了过去三周里西访提出的所有问题，坦白说其明确的目标是玷污俄罗斯疫苗。”RDIF是支持该疫苗的基金组织。德米特列耶夫说：“现在……我们将开始问关于一些西方疫苗的问题。”

俄罗斯已经表示，预计到今年年底，每月将生产150万至200万剂其可对抗冠病的疫苗，并逐渐增加到每月600万剂。