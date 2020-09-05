联合国呼吁发达国家放弃煤炭等化石燃料

哈通社/努尔苏丹/9月5日 -- 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁以日本为首的发达国家，放弃包括煤炭在内的化石燃料，而投资于绿色能源。

日本环境部在互联网上举行了题为«有弹性和可持续摆脱新冠疫情在线平台»会议。

联合国秘书长古特雷斯在会议上发表讲话呼吁以日本为首的发达国家，为摆脱新型冠状病毒疫情，减少对化石燃料的依赖，投资可再生能源。

古特雷斯说道，«我们面临着两个严重危机，即新型冠状病毒疫情和气候变化。»古特雷斯表示，日本应凭借其先进的技术，率先放弃兴建燃煤电厂并向可再生能源过渡。

他说：«花钱兴建不久将变成废弃资产的燃煤电厂，从经济角度来讲毫无意义。任何投资计划中都没有针对煤电的逻辑框架。清洁能源意味着提供更多的就业机会，更清洁的空气，更好的健康状况以及更强劲的经济增长»。

值得一提的是，应对全球变暖的国际框架《巴黎协定》今年起正式生效，但原定11月举行的该公约第26次缔约方会议（COP26）因疫情蔓延被推迟1年，各国的措施也可能因此放松。另一方面，力求在重视环保的同时推动经济复苏的«绿色复苏»行动以欧洲为主正在兴起。

【编辑：木合塔尔·木拉提】